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Григор Димитров - Денис Истомин

ATP Роттердам - 16 февраля 2017

Это Теннис, и это Роттердам! Следите за матчем Григор Димитров – Денис Истомин на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:30 16 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Григор Димитров и Денис Истомин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.