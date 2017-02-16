16.02.17
Г. ДимитровГригор Димитров
Не ранее
21:30
Д. ИстоминДенис Истомин
ATP Роттердам • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Григор Димитров - Денис Истомин
ATP Роттердам - 16 февраля 2017

Это Теннис, и это Роттердам! Следите за матчем Григор Димитров – Денис Истомин на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:30 16 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Григор Димитров и Денис Истомин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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