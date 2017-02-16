Борна Чорич безумным обводящим испортил Марину Чиличу классный розыгрыш

Хорваты зарубились во втором раунде турнира в Роттердаме. Во второй партии встречи на подаче Чилича теннисисты закатили крутое шоу.

Победителем в нем стал Борна, выполнивший блистательный контратакующий удар.

Матч завершился победой Марина в трех партиях – 6:1, 2:6, 6:4.

Встреча длилась 1 час 58 минут.

Следующим соперником Чилича станет Жо-Вильфрид Тсонга.

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