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Борна Чорич безумным обводящим испортил Марину Чиличу классный розыгрыш
Царский удар по линии.
Хорваты зарубились во втором раунде турнира в Роттердаме. Во второй партии встречи на подаче Чилича теннисисты закатили крутое шоу.
Победителем в нем стал Борна, выполнивший блистательный контратакующий удар.
- Матч завершился победой Марина в трех партиях – 6:1, 2:6, 6:4.
- Встреча длилась 1 час 58 минут.
- Следующим соперником Чилича станет Жо-Вильфрид Тсонга.
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