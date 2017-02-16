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Борна Чорич безумным обводящим испортил Марину Чиличу классный розыгрыш

Чорич безумным обводящим испортил Чиличу классный розыгрыш
Eurosport

33 мин. назад

Царский удар по линии.

Хорваты зарубились во втором раунде турнира в Роттердаме. Во второй партии встречи на подаче Чилича теннисисты закатили крутое шоу.

Победителем в нем стал Борна, выполнивший блистательный контратакующий удар.

  • Матч завершился победой Марина в трех партиях – 6:1, 2:6, 6:4.
  • Встреча длилась 1 час 58 минут.
  • Следующим соперником Чилича станет Жо-Вильфрид Тсонга.

Сетка турнира в Роттердаме

Страничка в фейсбуке еще круче удара Чорича

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