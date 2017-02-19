AFP
Жо-Вильфрид Тсонга выиграл первый турнир с сентября 2015 года
В финале турнира в Роттердаме француз обыграл Давида Гоффена со счетом 4:6, 6:4, 6:1.
Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Тсонга сделал 10 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта и избежал двойных ошибок. Гоффен ответил 3 подачами навылет и 2 брейками при 1 двойной.
- Тсонга завоевал 13-й титул в карьере и первый – с сентября 2015 года.
- Гоффен проиграл шестой финал подряд и второй – за две недели.
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