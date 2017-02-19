AFP

Жо-Вильфрид Тсонга выиграл первый турнир с сентября 2015 года

Тсонга выиграл первый турнир с сентября 2015 года
Eurosport

54 мин. назад

В финале турнира в Роттердаме француз обыграл Давида Гоффена со счетом 4:6, 6:4, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Тсонга сделал 10 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта и избежал двойных ошибок. Гоффен ответил 3 подачами навылет и 2 брейками при 1 двойной.

  • Тсонга завоевал 13-й титул в карьере и первый – с сентября 2015 года.
  • Гоффен проиграл шестой финал подряд и второй – за две недели.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Малкина, чудеса Бобровского и еще искры с битвы «Коламбуса» и «Питтсбурга»

03:29
Популярные видео
Великолепное мастерство Шиффрин, указавшей всем, кто тут королева слалома
1 956 просмотровВчера в 17:47
«Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома
2 058 просмотровВчера в 22:25
А еще вам может понравиться