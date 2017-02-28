28.02.17
Р. Дутра СилваРожерио Дутра Силва
Не ранее
18:30
А. ДжаннезиАлессандро Джаннези
ATP Сан-Паулу • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Рожерио Дутра Силва - Алессандро Джаннези
ATP Сан-Паулу - 28 февраля 2017

Это Теннис, и это Сан-Паулу! Следите за матчем Рожерио Дутра Силва – Алессандро Джаннези на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 28 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Рожерио Дутра Силва и Алессандро Джаннези, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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