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Факундо Баньис - Душан Лайович

ATP Сан-Паулу - 28 февраля 2017

Это Теннис, и это Сан-Паулу! Следите за матчем Факундо Баньис – Душан Лайович на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 28 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Факундо Баньис и Душан Лайович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.