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Федерико Дельбонис - Жоау Соуза

ATP Сан-Паулу - 3 марта 2017

Это Теннис, и это Сан-Паулу! Следите за матчем Федерико Дельбонис – Жоау Соуза на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 3 марта 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Федерико Дельбонис и Жоау Соуза, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.