27.02.17
Старт
5
И. СервантесИньиго Сервантес
Не ранее
18:30
5
Р. ОливоРенцо Оливо
ATP Сан-Паулу • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Иньиго Сервантес - Ренцо Оливо
ATP Сан-Паулу - 27 февраля 2017

Это Теннис, и это Сан-Паулу! Следите за матчем Иньиго Сервантес – Ренцо Оливо на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 27 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Иньиго Сервантес и Ренцо Оливо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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