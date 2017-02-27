27.02.17
Г. ПельяГуидо Пелья
Не ранее
19:00
Г. КлезарГильерме Клезар
ATP Сан-Паулу • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Гуидо Пелья - Гильерме Клезар
ATP Сан-Паулу - 27 февраля 2017

Это Теннис, и это Сан-Паулу! Следите за матчем Гуидо Пелья – Гильерме Клезар на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 27 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Гуидо Пелья и Гильерме Клезар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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