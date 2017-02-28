Собаки исполнят болбоев на турнире в Сан-Паулу

Собаки появятся на кортах только во время разминки перед полуфинальными матчами и финалом.

В роли боллбоев выступят шесть псов, которые ищут новых хозяев. «Нет разницы, какой они породы и сколько им лет. Когда за собаками следят и хорошо кормят, то они могут быть хорошими спутниками. Псы любят играть, учить новые трюки и делать великие дела», – заявила Tennis World USA организатор турнира Мадалена Спиназола.

Впервые подобный эксперимент был проведен в Сан-Паулу в 2016 году.

Турнир АТР в Сан-Паулу, стартовавший 27 февраля, завершится 5 марта.

В 2016-м соревнования выиграл уругваец Пабло Куэвас.

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