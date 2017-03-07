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Пабло Куэвас – 10-й действующий игрок, который выиграл турнир ATP 3 раза подряд

Куэвас – 10-й действующий игрок, который выиграл турнир ATP 3 раза подряд
Eurosport

9 мин. назад

В топ уругвайца вывел турнир в Сан-Паулу.

Лучший теннисист Уругвая выиграл соревнования в Бразилии в третий раз подряд, победив в финале испанца Альберта Рамоса – 6:7(3), 6:4, 6:4.

Помимо Куэваса, трижды подряд трумфатором одного турнира становились Новак Джокович (Australian Open, Итоговый турнир АТР, Индиан-Уэллс, Майами, Париж, Пекин), Роджер Федерер (Уимблдон, US Open, Индиан-Уэллс, Галле, Дубай, Базель), Рафаэль Надаль («Ролан Гаррос», Монте-Карло, Рим, Барселона), Давид Феррер (Окленд, Буэнос-Айрес, Акапулько), Стэн Вавринка (Ченнай), Кэй Нисикори (Мемфис), Милош Раонич (Сан-Хосе), Джон Изнер (Атланта) и Виктор Эстрелла (Кито).

  • Куэвас занимает 30-е место в рейтинге ATP.

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