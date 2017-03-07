Хитрейшая подача Пабло Куэваса снизу, которая принесла ему титул в Сан-Паулу

В финале бразильского турнира уругваец в трех партиях обыграл Альберта Рамоса из Испании и победил в Сан-Паулу третий год подряд – 6:7(3), 6:4, 6:4. Решающее очко Куэвас заработал после того, как ввел мяч в игру подачей снизу.

Рамоса ход соперника не смутил, но розыгрыш остался за Пабло после ошибки соперника.

Куэвас занимает 30-е место в рейтинге ATP.

Рейтинг ATP

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