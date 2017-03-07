Eurosport
Хитрейшая подача Пабло Куэваса снизу, которая принесла ему титул в Сан-Паулу
Уругваец неожиданно рискнул на матчболе.
В финале бразильского турнира уругваец в трех партиях обыграл Альберта Рамоса из Испании и победил в Сан-Паулу третий год подряд – 6:7(3), 6:4, 6:4. Решающее очко Куэвас заработал после того, как ввел мяч в игру подачей снизу.
Рамоса ход соперника не смутил, но розыгрыш остался за Пабло после ошибки соперника.
- Куэвас занимает 30-е место в рейтинге ATP.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте