10.02.17
Н. БасилашвилиНиколоз Басилашвили
Не ранее
12:00
М. КлижанМартин Клижан
ATP София • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Николоз Басилашвили - Мартин Клижан
ATP София - 10 февраля 2017

Это Теннис, и это София! Следите за матчем Николоз Басилашвили – Мартин Клижан на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 10 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Николоз Басилашвили и Мартин Клижан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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