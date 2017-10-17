17.10.17
Ф. ВердаскоФернандо Вердаско
Не ранее
13:00
Р. ХаасеРобин Хаасе
ATP Стокгольм • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Фернандо Вердаско - Робин Хаасе
ATP Стокгольм - 17 октября 2017

Это Теннис, и это Стокгольм! Следите за матчем Фернандо Вердаско – Робин Хаасе на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 17 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Фернандо Вердаско и Робин Хаасе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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