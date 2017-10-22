Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Григор Димитров - Хуан Мартин Дель Потро
ATP Стокгольм - 22 октября 2017
Это Теннис, и это Стокгольм! Следите за матчем Григор Димитров – Хуан Мартин Дель Потро на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 22 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Григор Димитров и Хуан Мартин Дель Потро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет