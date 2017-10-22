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Хуан Мартин дель Потро выиграл 20-й титул в карьере

Дель Потро выиграл 20-й титул в карьере
Eurosport

1 час назад

Аргентинец победил на турнире в Стокгольме.

В финале Дель Потро обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:2. Дель Потро реализовал 2 брейк-пойнта из 5, Димитров упустил 4 возможности взять подачу соперника.

Матч продолжался 1 час 25 минут.

  • Этот трофей стал для 29-летнего Дель Потро первым в сезоне и 20-м в карьере.
  • Призовой фонд турнира в Стокгольме составляет 589 тысяч евро.

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