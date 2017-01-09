09.01.17
Завершено
63
6
6
Г. ЭлиашГастао Элиаш
Не ранее
4:00
77
4
1
К. О'КоннеллКристофер О'Коннелл
ATP Сидней • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Гастао Элиаш - Кристофер О'Коннелл
ATP Сидней - 9 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Гастао Элиаш – Кристофер О'Коннелл на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 9 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Гастао Элиаш и Кристофер О'Коннелл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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