09.01.17
Завершено
6
6
Ф. КольшрайберФилипп Кольшрайбер
Не ранее
5:30
4
4
Ф. ФоньиниФабио Фоньини
ATP Сидней • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Филипп Кольшрайбер - Фабио Фоньини
ATP Сидней - 9 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Филипп Кольшрайбер – Фабио Фоньини на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 9 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Филипп Кольшрайбер и Фабио Фоньини, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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