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Филипп Кольшрайбер - Джордан Томпсон

ATP Сидней - 11 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Филипп Кольшрайбер – Джордан Томпсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 11 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Филипп Кольшрайбер и Джордан Томпсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.