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Дэниел Эванс - Марсель Гранольерс

ATP Сидней - 11 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Даниэль Эванс – Марсель Гранольерс на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 11 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Даниэль Эванс и Марсель Гранольерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.