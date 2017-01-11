11.01.17
Д. ЭвансДаниэль Эванс
Не ранее
3:00
М. ГранольерсМарсель Гранольерс
ATP Сидней • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Дэниел Эванс - Марсель Гранольерс
ATP Сидней - 11 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Даниэль Эванс – Марсель Гранольерс на Eurosport.ru! Игра начинается в 03:00 11 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Даниэль Эванс и Марсель Гранольерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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