10.01.17
Завершено
5
2
Н. БасилашвилиНиколоз Басилашвили
Не ранее
5:30
7
6
Д. ТомпсонДжордан Томпсон
ATP Сидней • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Николоз Басилашвили - Джордан Томпсон
ATP Сидней - 10 января 2017

Это Теннис, и это Сидней! Следите за матчем Николоз Басилашвили – Джордан Томпсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 10 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Николоз Басилашвили и Джордан Томпсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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