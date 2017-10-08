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Давид Гоффен завоевал второй титул за 2 недели

Гоффен завоевал второй титул за 2 недели
Eurosport

3 ч. назад

В финале турнира в Токио бельгиец обыграл Адриана Маннарино – 6:3, 7:5.

За 1 час 24 минуты. Гоффен 3 раза подала навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из 6 и допустил 11 двойных ошибок. Маннарино ответил 4 эйсами и 1 брейком.

Гоффен выиграл все 3 очные встречи с французом.

  • 26-летний бельгиец завоевал второй титул за две недели. В начале октября он выиграл турнир в Шэньчжэне.
  • До этого Гоффен не побеждал с сентября 2014 года. Всего на счету Давида 4 титула. При этом он впервые выиграл турнир серии АТР-500.
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