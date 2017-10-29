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Рохан Бопанна / Пабло Куэвас - Сэм Куэрри / Марсело Демолинер

ATP Вена пары - 29 октября 2017

Это Теннис, и это Вена! Следите за матчем Рохан Бопанна / Пабло Куэвас – Сэм Куэрри / Марсело Демолинер на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:45 29 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Рохан Бопанна / Пабло Куэвас и Сэм Куэрри / Марсело Демолинер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.