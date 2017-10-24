Онлайн

Кевин Андерсон - Гильермо Гарсия-Лопес

АТР Вена - 24 октября 2017

Это Теннис, и это Вена! Следите за матчем Кевин Андерсон – Гильермо Гарсия-Лопес на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 24 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кевин Андерсон и Гильермо Гарсия-Лопес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.