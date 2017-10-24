24.10.17
К. АндерсонКевин Андерсон
Не ранее
14:00
Г. Гарсия-ЛопесГильермо Гарсия-Лопес
АТР Вена • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Кевин Андерсон - Гильермо Гарсия-Лопес
АТР Вена - 24 октября 2017

Это Теннис, и это Вена! Следите за матчем Кевин Андерсон – Гильермо Гарсия-Лопес на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 24 октября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Кевин Андерсон и Гильермо Гарсия-Лопес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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