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Хуан Мартин Дель Потро - Кэй Нисикори

ATP Вашингтон - 3 августа 2017

Это Теннис, и это Вашингтон! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Кэй Нисикори на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 3 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Хуан Мартин Дель Потро и Кэй Нисикори, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.