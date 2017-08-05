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Даниил Медведев проиграл Александру Звереву в четвертьфинале турнира в Вашингтона
Теннисист из России потерпел поражение со счетом 2:4, 4:6.
За 58 минут Медведев дважды подал навылет при пяти двойных ошибках и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов. Зверев ответил семью эйсами и тремя брейками при двух двойных.
Счет в личных встречах стал 2-0 в пользу Александра.
- В полуфинале соперником Зверева станет Кэй Нисикори.
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