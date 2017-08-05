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Ник Кирьос: «Я был хорош, но меня бросила девушка, и теперь я не могу играть»

Кирьос: «Я был хорош, но меня бросила девушка, и теперь я не могу играть»
Eurosport

29 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Вот оно че, Михалыч!

Плохой мальчик из Австралии раскрыл секрет своих последних неудач на тренировочной сессии с болельщиками.

«Я был хорош, мужик, но меня бросила девушка, и теперь я не могу играть», – сообщил ребятам Ник.

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