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Ник Кирьос: «Я был хорош, но меня бросила девушка, и теперь я не могу играть»
Вот оно че, Михалыч!
Плохой мальчик из Австралии раскрыл секрет своих последних неудач на тренировочной сессии с болельщиками.
«Я был хорош, мужик, но меня бросила девушка, и теперь я не могу играть», – сообщил ребятам Ник.
- Кирьос снялся с матча второго круга турнира в Вашингтоне против Тенниса Сандгрена.
- Австралиец встречался с хорватской теннисисткой Айлой Томлянович.
- Хорватка отправила Ника в аут после того, как он засветился в лондонском ночном клубе с красоткой по имени Моник Беловукович.
- Сетка турнира в Вашингтоне.
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