Ник Кирьос: «Я был хорош, но меня бросила девушка, и теперь я не могу играть»

Плохой мальчик из Австралии раскрыл секрет своих последних неудач на тренировочной сессии с болельщиками.

«Я был хорош, мужик, но меня бросила девушка, и теперь я не могу играть», – сообщил ребятам Ник.

Кирьос снялся с матча второго круга турнира в Вашингтоне против Тенниса Сандгрена.

Австралиец встречался с хорватской теннисисткой Айлой Томлянович.

Хорватка отправила Ника в аут после того, как он засветился в лондонском ночном клубе с красоткой по имени Моник Беловукович.

Сетка турнира в Вашингтоне.

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