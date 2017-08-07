Александр Зверев выиграл четвертый турнир в 2017 году

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Зверев 6 раз подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки. На счету Андерсона ни одного брейка при 8 эйсах и 3 двойных.

Зверев лидирует в очном противостоянии со счетом 3-0.

20-летний немец завоевал пятый титул в карьере и четвертый в сезоне-2017. По этому показателю Зверев догнал Рафаэля Надаля и уступает только Роджеру Федереру (5 титулов).

Победа принесла Александру 500 очков в зачет мирового рейтинга и 355,46 тыс долларов призовых.

Сетка турнира в Вашингтоне.

Больше видео на нашем канале в YouTube