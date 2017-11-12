12.11.17
Р. ФедерерРоджер Федерер
Не ранее
17:00
Д. СокДжек Сок
Итоговый турнир ATP • Круговой раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Роджер Федерер - Джек Сок
Итоговый турнир ATP - 12 ноября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Роджер Федерер – Джек Сок на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 12 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Роджер Федерер и Джек Сок, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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