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Александр Зверев - Марин Чилич

Итоговый турнир ATP - 12 ноября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Александр Зверев – Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 12 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Александр Зверев и Марин Чилич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.