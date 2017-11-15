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Пабло Каррено - Доминик Тим

Итоговый турнир ATP - 15 ноября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Пабло Каррено – Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 15 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Пабло Каррено и Доминик Тим, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.