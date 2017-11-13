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Рафаэль Надаль - Давид Гоффен

Итоговый турнир ATP - 13 ноября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Рафаэль Надаль – Давид Гоффен на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 13 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Рафаэль Надаль и Давид Гоффен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.