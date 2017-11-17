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Доминик Тим - Давид Гоффен

Итоговый турнир ATP - 17 ноября 2017

Это Теннис, и это Итоговый турнир года! Следите за матчем Доминик Тим – Давид Гоффен на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 17 ноября 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Доминик Тим и Давид Гоффен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.