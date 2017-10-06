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Александр Зверев вслед за Рафалем Надалем и Роджером Федерером квалифицировался на Итоговый турнир

Зверев вслед за Надалем и Федерером квалифицировался на Итоговый турнир
Eurosport

20 ч. назад

АТР-тур жив не только старичками.

6 октября Александр Зверев обыграл Андрея Рублева и вышел в полуфинал China Open. Благодаря этой победе 20-летний немец впервые в карьере завоевал путевку на Итоговый турнир АТР.

В Лондоне Зверев составит компанию Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. Александр станет самым молодым участником Итогового турнира с 2008 года, когда на соревнования отобрался 20-летний Хуан Мартин дель Потро.

  • 7 октября Зверев сразится за выход в финал соревнований в Пекине с Ником Кирьосом.
  • В 2017 году Александр выиграл пять турниров, включая «Мастерсы» в Риме и Монреале.
  • Итоговый турнир пройдет в столице Великобритании 12-19 ноября.

Сетка турнира в Пекине

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