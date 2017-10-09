Александр Зверев выступит на обоих Итоговых турнирах года

Четвертая ракетка мира немец Александр Зверев может сыграть сразу на двух Итоговых турнирах года: 20-летний теннисист квалифицировался на взрослый турнир и молодежный для игроков не старше 21 года.

Турниры пройдут друг за другом, но это не смущает Зверева, который хочет сыграть на обоих.

«То, что я отобрался в Лондон отразится на моем графике. Но я считаю, что турнир в Милане – отличная затея и что ATP делает отличную работу, продвигая своих молодых игроков. Пока я планирую там сыграть и думаю, что турнир пройдет с большим успехом», – заявил Зверев Tennis.com.

Зверев занимает четвертое место в рейтинге ATP и впервые сыграет на Итоговом турнире.

В молодежном рейтинге, именуемом TheNextGen, Зверев лидирует с отрывом в 3000 очков от Андрея Рублева.

В 2017 году Зверев выиграл 5 турниров ATP.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме