Доминик Тим квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Григор Димитров проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае. Больше всех этому результату радовался Доминик Тим: он получил путевку на Итоговый турнир.

Австриец завершит сезон в Лондоне второй год подряд. В 2016-м он выбыл на стадии группового этапа.

Ранее три путевки на Итоговый турнир завоевали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Александр Зверев.

Фаворитами в борьбе за оставшиеся четыре места остаются Марин Чилич, Григор Димитров, Давид Гоффен и Пабло Каррено.

Итоговый турнир пройдет в Лондоне 12-19 ноября.

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