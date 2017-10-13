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Доминик Тим квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Половина путевок нашла обладателей.
Григор Димитров проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае. Больше всех этому результату радовался Доминик Тим: он получил путевку на Итоговый турнир.
Австриец завершит сезон в Лондоне второй год подряд. В 2016-м он выбыл на стадии группового этапа.
- Ранее три путевки на Итоговый турнир завоевали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Александр Зверев.
- Фаворитами в борьбе за оставшиеся четыре места остаются Марин Чилич, Григор Димитров, Давид Гоффен и Пабло Каррено.
- Итоговый турнир пройдет в Лондоне 12-19 ноября.
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