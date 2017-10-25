Григор Димитров и Марин Чилич отобрались на Итоговый турнир ATP

24 октября сразу двое теннисистов гарантировали себе участие на Итоговом турнире-2017. В Лондон приедут Григор Димитров и Марин Чилич.

Григор, выигравший в сезоне-2017 «Мастерс» в Цинциннати, турниры в Брисбене и Софии, дебютирует на Nitto ATP Finals.

Для вице-чемпиона Уимблдона, победителя турнира в Стамбуле Чилича это третья поездка в Лондон в конце сезона. В 2014 и 2016 годах хорват выбывал на групповой стадии.

Ранее места на Итоговом турнире забронировали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев и Доминик Тим.

На кону остались 2 путевки.

Nitto ATP Finals пройдет в Лондоне 12-19 ноября.

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