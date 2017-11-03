Давид Гоффен стал первым бельгийцем, отобравшимся на Итоговый турнир ATP

Давид Гоффен проиграл в третьем круге «Мастерса» в Париже Жюльену Беннето (3:6, 3:6), но все равно квалифицировался на Итоговый турнир благодаря поражению Люки Пуя от Джека Сока.

Гоффен станет первым бельгийцем в 48-летней истории Nitto ATP Finals. При этом Давид уже провел один матч на турнире в 2016 году, но тогда он выполнял роль запасного теннисиста и заменил Гаэля Монфиса в игре против Новака Джоковича.

Помимо Гоффена на Итоговый турнир квалифицировались Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев, Григор Димитров, Доминик Тим и Марин Чилич.

На последнюю путевку претендуют Пабло Каррено, Хуан Мартин дель Потро, Роберто Баутиста Агут, Джон Изнер и Джек Сок.

Итоговый турнир-2017 пройдет в Лондоне 12-19 ноября.

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