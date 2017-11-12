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Джек Сок зажмурился и подставил зад под удар Роджера Федерера, а тот пробил в сетку

Сок зажмурился и подставил зад под удар Федерера, а тот пробил в сетку
Eurosport

31 мин. назад

Швейцарец благороден.

Смешной момент произошел в седьмом гейме первого сета матча Итоговго турнира между Роджером Федерером и Джеком Соком.

Соперники сошлись у сетки, американец неудачно исполнил укороченный и выложил мяч под форхенд сопернику. Соку почудилось, что сейчас он огребет. Джек зажмурился и подставил пятую точку под удар швейцарца.

Но Роджер под смех зала пробил в другую сторону и попал в сетку.

  • Практика специального нанесения сопернику травмы мячом существует в парных соревнованиях. Среди одиночек таким поведением славился 8-кратный победитель «Шлемов» Иван Лендл.
  • Федерер выиграл матч со счетом 6:4, 7:6(4).

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