Григор Димитров расправился с Домиником Тимом на Итоговом турнире ATP

Григор Димитров в стартовой встрече группы А переиграл Доминика Тима – 6:3, 5:7, 7:5. Соперники провели на корте 2 часа 22 минуты. Димитров выполнил 5 эйсов, допустил 5 двойных и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

Тим 8 раз подал навылет, 6 раз ошибся при подаче и реализовал оба брейк-пойнта.

Димитров сравнял счет личных встреч – 2-2.

Григор вышел в лидеры группы, где также выступают Рафаэль Надаль и Давид Гоффен.

Во втором туре болгарин сыграет с Гоффеном, а Тим встретится с Надалем.

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