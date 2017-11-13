Getty Images
Григор Димитров расправился с Домиником Тимом на Итоговом турнире ATP
Болгарин выиграл первый матч на дебютном турнире года.
Григор Димитров в стартовой встрече группы А переиграл Доминика Тима – 6:3, 5:7, 7:5. Соперники провели на корте 2 часа 22 минуты. Димитров выполнил 5 эйсов, допустил 5 двойных и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.
Тим 8 раз подал навылет, 6 раз ошибся при подаче и реализовал оба брейк-пойнта.
- Димитров сравнял счет личных встреч – 2-2.
- Григор вышел в лидеры группы, где также выступают Рафаэль Надаль и Давид Гоффен.
- Во втором туре болгарин сыграет с Гоффеном, а Тим встретится с Надалем.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте