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Рафаэль Надаль снялся с Итогового турнира из-за травмы колена
Испанца заменит его соотечественник Пабло Каррено-Буста.
Надаль объявил о завершении выступления на турнире в Лондоне после поражения в матче первого тура от бельгийца Давида Гоффена.
«Я не готов играть. Я сражался сегодня, зная, что это был мой последний матч сезона. Мое обязательство состояло в том, чтобы попытаться. Я пропускал это событие слишком часто в своей карьере», – сказал Надаль.
- Надаль проиграл Гоффену со счетом 6:7(5), 7:6(4), 4:6.
- Каррено-Буста начнет выступление со второго тура. Результат Надаля будет записан на его счет.
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