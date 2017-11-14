Getty Images

Рафаэль Надаль снялся с Итогового турнира из-за травмы колена

Надаль снялся с Итогового турнира из-за травмы колена
Eurosport

44 мин. назадИзменено 39 мин. назад

Испанца заменит его соотечественник Пабло Каррено-Буста.

Надаль объявил о завершении выступления на турнире в Лондоне после поражения в матче первого тура от бельгийца Давида Гоффена.

«Я не готов играть. Я сражался сегодня, зная, что это был мой последний матч сезона. Мое обязательство состояло в том, чтобы попытаться. Я пропускал это событие слишком часто в своей карьере», – сказал Надаль.

  • Надаль проиграл Гоффену со счетом 6:7(5), 7:6(4), 4:6.
  • Каррено-Буста начнет выступление со второго тура. Результат Надаля будет записан на его счет.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»

04:46
Популярные видео
Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию
5 110 просмотров10/11 в 11:28
Смачная шайба от синей линии, после которой рефери долго думали и все-таки ее не засчитали
1 069 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться