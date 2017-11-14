Рафаэль Надаль снялся с Итогового турнира из-за травмы колена

Надаль объявил о завершении выступления на турнире в Лондоне после поражения в матче первого тура от бельгийца Давида Гоффена.

«Я не готов играть. Я сражался сегодня, зная, что это был мой последний матч сезона. Мое обязательство состояло в том, чтобы попытаться. Я пропускал это событие слишком часто в своей карьере», – сказал Надаль.

Надаль проиграл Гоффену со счетом 6:7(5), 7:6(4), 4:6.

Каррено-Буста начнет выступление со второго тура. Результат Надаля будет записан на его счет.

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