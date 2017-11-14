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Джек Сок разобрался с Марином Чиличем в матче Итогового турнира ATP

Сок разобрался с Чиличем
Eurosport

7 мин. назад

Американец сохраняет отличные шансы на выход в полуфинал.

Матч продолжался 2 часа 28 минут и завершился победой Сока в трех сетах – 5:7, 6:2, 7:6(4). На счету Джека 9 эйсов, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Чилич выполнил 13 подач навылет, допустил 4 двойные и 3 раза взял подачу соперника.

В решающем сете Сок отыграл фору в три гейма. Счет личных встреч стал 3-0 в пользу американца.

  • Джек выиграл первый матч на Итоговом турнире и набрал одно очко.
  • Американец располагается на третьем месте в группе с Федерером и Зверевым.
  • Чилич проиграл обе встречи группового турнира.

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