Джек Сок разобрался с Марином Чиличем в матче Итогового турнира ATP

Матч продолжался 2 часа 28 минут и завершился победой Сока в трех сетах – 5:7, 6:2, 7:6(4). На счету Джека 9 эйсов, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Чилич выполнил 13 подач навылет, допустил 4 двойные и 3 раза взял подачу соперника.

В решающем сете Сок отыграл фору в три гейма. Счет личных встреч стал 3-0 в пользу американца.

Джек выиграл первый матч на Итоговом турнире и набрал одно очко.

Американец располагается на третьем месте в группе с Федерером и Зверевым.

Чилич проиграл обе встречи группового турнира.

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