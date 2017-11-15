Роджер Федерер вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Встреча группы Бориса Беккера, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 7:6(6), 5:7, 6:1 в пользу Федерера.

На счету Федерера 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Зверев подал навылет 8 раз, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. Матч продолжался 2 часа 13 минут.

Федерер досрочно вышел в полфинал.

В третьем туре швейцарец сыграет с чилийцем Марином Чиличем.

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