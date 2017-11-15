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Роджер Федерер обошел Тайгера Вудса и стал лидером по призовым во всех видах спорта
Швейцарец переместился на первое место после досрочного выхода в полуфинал Итогового турнира АТР.
На счету Федерера стало 110 235 682 доллара призовых.
У предыдущего лидера – американского гольфиста Тайгера Вудса – 110 061 012 долларов призовых за карьеру.
- 36-летний теннисист в начале года вернулся к соревнованиям после шестимесячного отсутствия из-за травмы и в рекордный восьмой раз выиграл «Уимблдон».
- Федерер занимает второе место в рейтинге АТР.
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