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Роджер Федерер обошел Тайгера Вудса и стал лидером по призовым во всех видах спорта

Федерер обошел Вудса и стал лидером по призовым во всех видах спорта
Eurosport

1 час назадИзменено 56 мин. назад

Швейцарец переместился на первое место после досрочного выхода в полуфинал Итогового турнира АТР.

На счету Федерера стало 110 235 682 доллара призовых.

У предыдущего лидера – американского гольфиста Тайгера Вудса – 110 061 012 долларов призовых за карьеру.

  • 36-летний теннисист в начале года вернулся к соревнованиям после шестимесячного отсутствия из-за травмы и в рекордный восьмой раз выиграл «Уимблдон».
  • Федерер занимает второе место в рейтинге АТР.

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