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Григор Димитров уничтожил Давида Гоффена и вышел в полуфинал Итогового турнира
Матч группового этапа принес болгарину наилегчайшую победу – 6:0, 6:2.
За 1 час 14 минут Димитров 2 раза подал навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов и допустил 1 двойную ошибку. Гоффен ответил 2 эйсами при 5 двойных и ни разу не сделал брейк.
Григор увеличил преимущество в личном противостоянии до 4-1. С учетом Фьючерсов и Челленджеров его превосходство становится унизительным – 7-1.
- Победа гарантировала Димитрову выход в полуфинал с первого места.
- В другом матче второго тура группы Пита Сампраса Доминик Тим сыграет с заменившим Рафаэля Надаля Пабло Каррено Бустой.
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