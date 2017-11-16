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Надаль отсудил 10 тысяч евро у бывшего министра спорта Франции за обвинение в употреблении допинга
Возможно, теперь чиновница будет сначала думать, а потом говорить.
Французский суд частично удовлетворил иск первой ракетки мира Рафаэля Надаля к бывшему министру спорта Франции Розелин Башело, которая в прошлом году в телеэфире обвинила испанца в употреблении запрещенных веществ.
Представители 16-кратного победителя «Шлемов» требовали от Башело компенсацию за клевету и ущерб репутации в размере 100 тысяч евро. Суд обязал Башело заплатить Надалю 10 тысяч евро компенсации ущерба и 2 тысячи – за судебные издержки, а также 500 евро штрафа, сообщила L’Equipe.
«Я не сожалею ни об одном слове», – не расстроилась Башело. Француженка не будет подавать апелляцию.
- 31-летний испанец направит полученные деньги на благотворительность.
- Надаль снялся с Итогового турнира в Лондоне после поражения в первом туре группового этапа от Давида Гоффена, сославшись на травму колена.
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