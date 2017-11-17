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Александр Зверев проиграл Джеку Соку и не пробился в полуфинал итогового турнира ATP

Зверев проиграл Соку и не пробился в полуфинал итогового турнира ATP
Eurosport

28 мин. назадИзменено 21 мин. назад

Американец побил теннисиста из Германии в трех сетах.

Американец Джек Сок обыграл Александра Зверева из Германии в последнем матче группового этапа итогового турнира ATP и вышел в полуфинал. Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Теннисистам хватило 1 часа и 53 минут, чтобы определить сильнейшего.

На счету Зверева 5 эйсов, 8 двойных ошибок, 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Сок подал навылет 5 раз, совершил 4 двойные ошибки и провел 4 брейк-пойнта из 10.

  • Александр Зверев выиграл лишь один матч группы из трех и занял последнее место.
  • Роджер Федерер прошел в полуфинал с первой строчки.

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