Александр Зверев проиграл Джеку Соку и не пробился в полуфинал итогового турнира ATP

Американец Джек Сок обыграл Александра Зверева из Германии в последнем матче группового этапа итогового турнира ATP и вышел в полуфинал. Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Теннисистам хватило 1 часа и 53 минут, чтобы определить сильнейшего.

На счету Зверева 5 эйсов, 8 двойных ошибок, 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Сок подал навылет 5 раз, совершил 4 двойные ошибки и провел 4 брейк-пойнта из 10.

Александр Зверев выиграл лишь один матч группы из трех и занял последнее место.

Роджер Федерер прошел в полуфинал с первой строчки.

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