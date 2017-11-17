Григор Димитров: «Вы знаете только одну мою девушку? Да ну вас»

Григора Димитрова перед заключительным матчем группового этапа Итогового турнира против Пабло Каррено поставили в тупик вопросом о космополитичности.

– Григор, вы болгарин, родились в Хасково, жили в Париже, сейчас резидент Монте-Карло. У вас была русская девушка из Лос-Анджелеса. Я хотел бы спросить: вы ощущаете себя гражданином мира?

– Вы знаете только одну мою девушку. Да ну вас, – ответил Григор.

Димитров с 2013-го по 2015-й год встречался с Марией Шараповой.

Болгарину припысывали отношения с Сереной Уильямс, а сейчас он встречается с певицей Николь Шерзингер.

Григор вышел в полуфинал Итогового турнира, где сыграет с Джеком Соком.

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