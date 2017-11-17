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Доминик Тим: «Из меня самого получился бы хороший Гарри Поттер: нужны только очки и шрам на мозге»
Доминик уверен, что у Гарри шрам был не на лбу.
Доминик Тим рассказал о любви к мальчику-волшебнику.
«Я фанат «Гарри Поттера». Знаю все про героя, про фильмы. Да, из меня самого получился бы хороший Гарри Поттер: нужны только очки и шрам на мозге», – заявил Тим.
- В заключительном матче группового турнира Доминик Тим встретится с Давидом Гоффеном.
- Австриец занимает четвертое место в рейтинге ATP.
- В 2017 году на счету Тима победа на турнире в Рио.
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