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Доминик Тим: «Из меня самого получился бы хороший Гарри Поттер: нужны только очки и шрам на мозге»

Тим: «Из меня самого получился бы хороший Гарри Поттер: нужны только очки и шрам на мозге»
Eurosport

46 мин. назадИзменено 45 мин. назад

Доминик уверен, что у Гарри шрам был не на лбу.

Доминик Тим рассказал о любви к мальчику-волшебнику.

«Я фанат «Гарри Поттера». Знаю все про героя, про фильмы. Да, из меня самого получился бы хороший Гарри Поттер: нужны только очки и шрам на мозге», – заявил Тим.

  • В заключительном матче группового турнира Доминик Тим встретится с Давидом Гоффеном.
  • Австриец занимает четвертое место в рейтинге ATP.
  • В 2017 году на счету Тима победа на турнире в Рио.

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