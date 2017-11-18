Григор Димитров разгромил Пабло Каррено в заключительном матче группы

Матч группы Пита Сампраса продлился 1 час 2 минуты и завершился победой Григора со счетом 6:1, 6:1. На счету Димитрова 3 эйса, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Каррено ни разу не подал навылет, допустил две ошибки на подаче и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Димитров вырвался вперед в личных встречах – 3-2.

На турнире в Лондоне Карреньо-Буста заменил соотечественника Рафаэля Надаля, который снялся с соревнований из-за травмы колена.

Димитров выиграл все три матча в группе и вышел в полуфинал с первого места.

Его соперником станет американец Джек Сок. В другом полуфинале сыграют бельгиец Давид Гоффен и швейцарец Роджер Федерер.

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