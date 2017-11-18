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Давид Гоффен: «Не знаю, что мне делать в матче против Роджера Федерера»
Бельгиец пребывает в замешательстве.
Полуфиналист Итогового турнира Давид Гоффен поделился соображениями о предстоящем матче против Роджера Федерера.
«Я никогда не находил ключи к игре Роджера. Честно говоря, я не знаю, что мне делать в матче против него. Я попробую что-нибудь придумать, и сделаю то, чего не делал ранее. Постараюсь сыграть лучше, чем в Базеле», – заявил Гоффен.
- Гоффен ни разу не обыгрывал Федерера (0-6).
- Полуфинал Итогового турнира начнется в 17:00 (мск).
- В другом матче встретятся Григор Димитров и Джек Сок.
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